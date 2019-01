Miete frisst immer mehr vom Einkommen

Niederländer bauen deutlich günstiger

Tatsächlich sind die Baukosten seit 2005 um 33 Prozent gestiegen. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden nur um sechs Prozent. Woran liegt das? Das Beeindruckende: Die Holländer bauen zwar billig, aber trotzdem auf hohem Niveau. Die Baukosten liegen oft bei 800 Euro pro Quadratmeter, in Deutschland sind 2.000 Euro normal. Der deutsche Architekt Andre Kempe baut in Holland. Ein erster Unterschied: Die Baukultur.

Andre Kempe baut als Architekt auch Wohnungen in den Niederlanden - und das deutlich günstiger.

Hier wird alles auf Kosten hin optimiert: "Wir versuchen Tiefgaragen im niederländischen Kontext zu vermeiden, weil dadurch Budget verplempert wird in ein teures Element. Man kann das auch so machen, dass man die Autos auf dem Erdgeschoss parken lässt und es dann so macht, dass die Terrassen des ersten Stocks die Autos überdecken. Damit ist der Effekt einer Tiefgarage auch erreicht, nur billiger." Das ist nur eines von vielen Beispielen. Etwa beim Schallschutz, also bei der Dicke der Decken, die in Holland dünner, aber dennoch, laut Kempe, ausreichend sind.

Die Baukosten gelten als politisch beeinflussbar. Genau deshalb hatte die Bundesregierung 2014 auch die sogenannte Baukostensenkungskommission einberufen, um die Baukosten niedrig zu halten.

Eigene Berater kritisieren die Bundesregierung

Erstmals kritisieren jetzt einige Mitglieder der Kommission öffentlich die Bundesregierung, die ihre Vorschläge ignoriert hätte: "Die wichtigsten Punkte sind nicht umgesetzt worden. Zuständig wäre das Bundesministerium des Inneren, Heimat und Bau", sagt Dietmar Walberg, der von 2014 -2016 Mitglied in der Kommission und der nachfolgenden Arbeitsgruppe war. Auch weitere Kommissionsmitglieder wie der Wirtschaftsverband "Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA)" kritisieren die Regierung. ZIA-Chef Andreas Mattner: "Es sind eher neue Regulierungen in der Diskussion, anstatt das Bauen zu erleichtern."

Dietmar Walberg war zwei Jahre lang Mitglied der Baukostensenkungskommission.

Horst Seehofer bestätigte auf Nachfrage einem Panorama-Reporter, dass das Bauministerium noch nicht dazu gekommen sei, die Vorschläge umzusetzen: "So wie Sie ihre Probleme nach Prioritäten abschichten müssen, so muss ich das auch, so muss die Politik das auch." Er plane aber in Zukunft, das Thema Baukostensenkung zu bearbeiten, warnt allerdings vor übertriebenen Erwartungen: "Es ist auch nicht ganz einfach, Vorschläge zur Reduzierung des Bauaufwandes zu realisieren. In dem Moment, wo sie etwa anfangen, den Brandschutz zu reduzieren, werden sie sehr schnell an die Grenzen der Handlungsmöglichkeit kommen."