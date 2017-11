Inas Nacht mit Klaas Heufer-Umlauf und Ingo Appelt

Ina Müller begrüßt zunächst den TV-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf. Er berichtet von seinen Anfängen als Moderator und seiner Ausbildung zum Friseur, die ihm nun unverhofft zugutekam in seiner Gastrolle als Friseur in der NDR-Serie Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres.