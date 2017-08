Wahlarena zur Bundestagswahl - Seien Sie dabei!

Ihre Fragen an Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD) am 11. und 18. September um 20:15 Uhr

Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD)

Was bewegt Sie vor der Bundestagswahl im September? Welche Frage ist für Sie so wichtig, dass sie Ihre Wahl beeinflusst? Was wollten Sie schon immer gerne wissen von den Spitzenkandidaten? Schalten Sie sich ein, stellen Sie Ihre Frage persönlich in der Wahlarena im Ersten.

Wahlarena - mit Angela Merkel Am 11. September ab 20:15 Uhr live aus Lübeck.

Wahlarena - mit Martin Schulz Am 18. September ab 20:15 Uhr live aus Lübeck.

Beide Sendungen werden im Ersten übertragen - und im Social TV im Internet.

Bewerben Sie sich mit Ihrer Frage

Etwa 150 Bürgerinnen und Bürger werden dann die Gelegenheit haben, den Kandidaten die Fragen zu stellen, die ihnen wichtig sind, direkt und unverblümt.

Auch Sie können dabei sein, wenn Sie bei der Bundestagswahl wahlberechtigt sind und am jeweiligen Sendetag nach Lübeck kommen können. Bewerben Sie sich dafür hier mit Ihrer Frage*:

* Bitte schicken Sie nur Fragen, wenn Sie an der Sendung in Lübeck am 11.09.2017 bzw. 18.09.2017 teilnehmen können.