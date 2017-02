Willem-Alexander und Máxima besuchen Deutschland

Volles Programm für die Royals

Für heute sind unter anderem Stippvisiten in Erfurt, der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, der Herzogin Anna Amalia Bibliothek und des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar sowie des Leibniz Instituts für Photonische Technologie in Jena geplant gewesen. Im Anschluss sollte es weiter nach Leipzig gehen. Zum Auftakt der Reise hatten Willem-Alexander und seine Frau Máxima am Dienstagabend in Eisenach das Luther-Stübchen auf der Wartburg besucht. Der Reformator übersetzte dort 1521/22 in nur wenigen Wochen das Neue Testament ins Deutsche.