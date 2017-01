19.01.17 | 16:10 Uhr

Royalty inside: Prinzessin Caroline wird 60

von Leontine von Schmettow

Kein Glück mit der Ehe: Ernst August Prinz von Hannover wurde lange nicht mit Caroline gesehen.

Sie mag eine der glamourösesten Prinzessinnen Europas sein, doch von Partys hält sie nicht viel - jedenfalls nicht, wenn es um ihren eigenen Geburtstag geht. Vor zehn Jahren, an ihrem 50. Geburtstag, war Caroline von Hannover in Straßburg und warb vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats für mehr Kinderschutz. Schließlich ist sie Präsidentin der Kinderhilfsorganisation AMADE, einst gegründet von ihrer Mutter, Hollywood-Ikone Grace Kelly.

Beziehungsstatus mit Ernst August unklar

Steckbrief Name: Caroline Louise Marguerite Grimaldi

Titel: Prinzessin von Hannover

Geburtstag: 23. Januar 1957

Geburtsort: Monaco

Ehemänner: Philippe Junot (1978 bis 1980), Stefano Casiraghi (1983-1990), Ernst August Prinz von Hannover (seit 1999)

Kinder: Andrea Casiraghi, Charlotte Casiraghi, Pierre Casiraghi, Prinzessin Alexandra von Hannover

Sternzeichen: Wassermann

Auch heute, wenn die medienscheue Adelige 60 wird, wird man sie nicht feiern sehen. Nicht im Fürstenpalast in ihrer Heimat Monaco, und erst recht nicht in Niedersachsen. An der Seite ihres dritten Ehemanns, Welfenchef Ernst August von Hannover, den sie 1999 (übrigens ebenfalls an ihrem Geburtstag) heiratete, wurde sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Zum Zustand dieser Ehe, der Caroline den Titel einer Königlichen Hoheit verdankt, schweigt sowohl der monegassische Fürstenhof als auch das Haus der Welfen.

Glück und Unglück liegen in Carolines Biografie, wie in der gesamten Fürstenfamilie, nah beieinander. Ihre erste Ehe mit dem französischen Playboy Philippe Junot wurde nach nur zwei Jahren geschieden. Ihr zweiter Ehemann Stefano Casiraghi kam nur sieben Jahre nach der Hochzeit bei einem Offshore-Bootsrennen ums Leben. Da war Caroline gerade mal 33 Jahre alt.

Schwieriges Verhältnis zu den Medien

Die Öffentlichkeit nahm von Anfang an regen Anteil am schillernden Leben der schönen Prinzessin und verfolgte jeden ihrer Schritte. Ein Umstand, gegen den sie sich mit bis dahin unbekannter Härte juristisch wehrte. Und dessen Ursache sie offenbar vollkommen verkannte, wie man jetzt ahnt: "Zwischen 14 und 30 Jahren hatte ich das Gefühl, dass man mich hasste", sagte sie kürzlich in einem seltenen Interview in der französischen "Vogue". "Ich dachte: Wenn sie mich so sehr hassen, warum lassen sie mich nicht in Ruhe?"

Freunde, Kinder und Enkel geben Halt

Heute pflege sie eine Art "königlichen Frieden", wie sie sagt. Die Nummer drei der monegassischen Thronfolge ist weder einsam noch wirkt sie verbittert. Sie pflegt ihre langjährigen Freundschaften wie die zum deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Außerdem hat sie ein enges Verhältnis zu allen ihren vier Kindern. Die Jüngste, Prinzessin Alexandra von Hannover, wird im Juli 18 Jahre alt und tut sich schon jetzt als Eiskunstläuferin hervor.

Oma Caroline ist die Beste: Enkel Sacha bekommt Nachhilfeunterricht in Sachen monegassischer Nationalfeiertag.

Eine ganz besondere Freude hat Caroline an ihren Enkelkindern, wie man schon bei mehreren offiziellen Terminen in Monaco beobachten konnte. Etwa, wenn sie Sacha, Sohn von Andrea Casiraghi und Tatiana Santo Domingo, an der Hand hält und ihm die Prozedur des Nationalfeiertags erklärt. Neben Andreas zwei Kindern hat auch Tochter Charlotte bereits einen Sohn, Raphael. Und schon bald erwarten Pierre Casiraghi und Beatrice Borromeo, die vor zwei Jahren heirateten, ihr erstes Kind. Für Caroline wahrscheinlich eins der schönsten Geburtstagsgeschenke der Welt.