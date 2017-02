02.02.17 | 16:10 Uhr

Royalty inside: Mary von Dänemark wird 45

von Leontine von Schmettow

Wegen ihrer Vorliebe für Designer-Roben wird Mary von Dänemark auch "Luxus-Prinzessin" genannt.

Was schenkt man einer Frau, die schon alles hat? Kronprinzessin Mary von Dänemark hat einen tollen Ehemann, vier entzückende Kinder, sie besitzt eine Schatulle mit kostbaren Edelsteinen, einen Kleiderschrank voller Designer-Outfits, sie lebt in einem Schloss und kann auf diverse Ferienhäuser zugreifen. Und sie feiert heute ihren 45. Geburtstag.

In Australien setzte kürzlich ein Magazin das Gerücht in die Welt, der dänische Kronprinz würde seine Ehefrau an ihrem Ehrentag mit einem ganz besonderen Präsent überraschen: einer eigenen Insel vor der tasmanischen Küste. Kosten: mehr als 9 Millionen Euro. Eine hervorragende Idee! Mary wurde in Tasmanien geboren und pflegt immer noch enge Beziehungen in ihre ehemalige Heimat. Leider dementierte der dänische Hof die Geschichte nur wenige Tage später.

Beim dänischen Volk akzeptiert und beliebt

Es ist kein Geheimnis, dass Dänemarks Kronprinzessin heute an einem guten Punkt in ihrem Leben steht: Das Volk hat sie - 13 Jahre nach der Hochzeit mit Frederik - nicht nur eingemeindet, sondern regelrecht ins Herz geschlossen. Das Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter Königin Margrethe ist wunderbar. Mary ist nicht nur bildschön und besticht durch eine makellose Erscheinung, sie hat sich auch in all den Jahren im Scheinwerferlicht nie einen einzigen Fehltritt erlaubt.

Vorzeigeprinzessin ohne Fehler und Tadel

Ehrgeizig war die Tochter eines Mathematikprofessors und einer Sekretärin schon als junges Mädchen. Nach ihrem Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften arbeitet sie im Bereich Public Relations. Als sie im Jahr 2000 während der Olympischen Sommerspiele in Sydney Dänemarks Kronprinzen in einer Bar kennenlernt, weiß sie erst nicht, wer er ist. Als sie vier Jahre später in Kopenhagen heiraten, ist Mary nicht nur in Australien eine Volksheldin, sondern gilt in ganz Europa als Vorzeigeprinzessin, ähnlich wie Máxima der Niederlande.

Stilikone mit einem großen Herz für Kinder

Steckbrief Name: Mary Donaldson

Titel: Prinzessin von Dänemark

Geburtstag: 5. Februar 1972

Geburtsort: Hobart auf Tasmanien

Ehemann: Prinz Frederik von Dänemark

Kinder: Prinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent, Prinzessin Josephine

Sternzeichen: Wassermann

Kontakt: Website, Facebook, Instagram

In der Öffentlichkeit punktet die Tasmanierin schnell mit fehlerfreiem Dänisch, ihre vier Kinder erzieht sie zu Hause zweisprachig. Auch wenn sie wegen ihres guten Gespürs für Styling und ihres Hangs zu Designer-Kleidern von manchen als "Luxus-Prinzessin" angesehen wird - Mary überzeugt auch durch ihr soziales Engagement. Kenntnisreich und ohne Berührungsängste setzt sie sich für benachteiligte Kinder und Familien ein, egal ob sie in afrikanische Länder reist oder ihre Stimme bei Treffen der Vereinten Nationen in New York erhebt.

Würdige Nachfolge für Königin Margrethe

Königin Margrethe hat mehrfach klargestellt, dass es nicht ihrem Amtsverständnis entspricht, eines Tages abzudanken. Mit Frederik - und vor allem Mary - als Nachfolger kann sie der Zukunft der Monarchie aber entspannt entgegensehen, und mit ihr die dänischen Bürger. Da kann auch die Kronprinzessin eigentlich wunschlos glücklich sein.