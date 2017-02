02.03.17 | 16:10 Uhr

Royalty inside: König Harald wird 80

von Leontine von Schmettow

Bescheiden, sparsam und nachdenklich, so schätzen die Norweger ihren Monarchen Harald.

Es sei ein bisschen unwirklich, 80 zu werden, hat König Harald von Norwegen Ende Dezember bei seiner Neujahrsansprache angekündigt. "Man fühlt sich selten so alt, wie die Zahl nahelegt." Am heutigen Jubiläumstag können die Norweger ihre Glückwünsche in ein Buch eintragen, welches im Stadtschloss in Oslo ausliegt. Die, die nicht in der Hauptstadt wohnen, haben die Möglichkeit, ihre Gratulation online loszuwerden.

Feier zum Doppel-Geburtstag im Mai

Die große Party hingegen lässt noch auf sich warten. Möchte Harald doch gerne mit Königin Sonja, die am 4. Juli ebenfalls 80 wird, zusammen feiern. Schon Anfang Januar veröffentlichte der Hof anlässlich des gemeinsamen Jubiläums des Königspaars ein neues Monogramm. Das Fest, welches ein Geschenk der norwegischen Regierung sein wird, soll am 10. Mai steigen. Das ist zwar noch vor Sonjas Wiegenfest, fällt aber nicht in die Zeit der Sommerferien.

Ungezwungenes Volksfest ohne Pomp

Oberstes Gebot: Es sollen möglichst viele Menschen mitfeiern können. Und es soll bitte locker zugehen. Statt mit "Pomp and Circumstance" wartet das Königspaar, das seit knapp 50 Jahren verheiratet ist, lieber mit Hot Dogs, Sportparcours und Malwettbewerben im Schlosshof auf. So zuletzt auch bei den Feierlichkeiten zu Haralds 25. Thronjubiläum vor einem Jahr. Früher mag man den allzu bodenständig wirkenden König für langweilig gehalten haben. Doch je älter er wird, desto größer wird die Verehrung seiner Landsleute.

Richtige Tonart in schweren Zeiten

Was sie an ihrem Staatsoberhaupt schätzen? In schwierigen Zeiten findet Harald die richtigen Worte, um Trost zu spenden. Außerdem traut er sich, politisch Stellung zu beziehen, indem er für eine offene Gesellschaft wirbt. Auch das Engagement von Königin Sonja, die in diesem Jahr ein eigenes Museum im Schlossgarten eröffnen wird, kommt gut an. Dabei musste Harald fast neun Jahre gegen den Widerstand seines Vaters, König Olav, kämpfen, bis er seine bürgerliche Jugendliebe endlich heiraten durfte.

Schwiegervater ohne Standesdünkel

Für die nicht ganz standesgemäße Brautwahl seines eigenen Sohns, Kronprinz Haakon, hatte Harald dann umso mehr Verständnis. Sogar dass Mette-Marit einen unehelichen Sohn mit in die Ehe brachte, ging in Ordnung. Auf dem Gruppenfoto zu Haralds und Sonjas 80. Geburtstag ist Marius zwar nicht zu sehen. Doch das liegt nicht daran, dass das Königspaar ihn nicht zu ihren Enkeln zählen würde. Der 20-Jährige hat kürzlich selbst entschieden, sich vom Königshaus zu emanzipieren.