Royalty inside: Estelle von Schweden wird 5

von Leontine von Schmettow

Vielleicht wird der 23. Februar in Schweden eines Tages, wenn Victoria ihren Vater König Carl Gustaf abgelöst hat, als "Estelle-Tag" bekannt werden. So wie der Geburtstag der jetzigen Kronprinzessin im Juli jedes Jahr als "Victoria-Tag" auf Öland begangen wird. In diesem Jahr wird es jedoch noch kein Volksfest in Stockholm geben. Die Familie der Kronprinzessin weilt an Estelles Geburtstag noch nicht einmal im Lande.