Kindererziehung offenbar Lebensaufgabe der Fürstin

Tatsächlich scheint die ehemalige Olympia-Schwimmerin die Erziehung ihrer Kinder wichtiger zu nehmen als alle anderen Aufgaben. "Sie aufzuziehen, ist wie Sport. Einerseits unglaublich anstrengend, andererseits gespickt mit Glücksgefühlen", schwärmte die Fürstin zuletzt im französischen Magazin "Paris Match". "Ich könnte Stunden damit zubringen, ihnen zuzuschauen. Von ihnen getrennt zu sein, ist für mich unvorstellbar." Womöglich erklärt das auch, warum man Charlène so selten in der Öffentlichkeit sieht.

Sie widmet sich ganz der Erziehung ihrer Zwillinge, die nicht nur monegassische, sondern auch südafrikanische Züge trägt. Nicht genug damit, dass Jacques und Gabriella bereits das ABC auf Französisch und Englisch aufsagen können, wie Albert kürzlich behauptete. Auch Afrikaans und Zulu werde ihnen beigebracht, damit sie sich in der Heimat ihrer Mutter mit allen verständigen können. Gleichzeitig hält sich im Fürstentum hartnäckig das Gerücht, dass Charlène immer noch nicht vernünftig Französisch spricht.

Leidenschaft fürs Schwimmen an Zwillinge vererbt

Auch die Hobbys der Mutter haben die Kleinen bereits übernommen. Angeblich konnten sie schwimmen, lange bevor sie laufen lernten. Denn seit dem Säuglingsalter begleiten sie die Ex-Sportlerin zweimal täglich in den Pool. "Mittlerweile kennen sie alle Schwimmbecken Monacos", so Charlène. Gabriella habe auch keine Scheu, mit dem Kopf unter Wasser zu tauchen. Überhaupt scheint das Mädchen aufgeweckter zu sein als ihr Bruder. Während seine Tochter gut mit Zahlen umgehen könne und gerne und viel plappere, sei Jacques, der Thronfolger, eher still, so Albert.

Beide besuchen zwei- bis dreimal die Woche eine Krippe, wo sie auch mit bürgerlichen Kindern in Kontakt kommen. Schließlich sollen der Prinz und die Prinzessin "so normal wie möglich" aufwachsen. Ein Satz, den man in Königsfamilien oft hört, der aber meist ein frommer Wunsch bleibt. In Monaco scheint das auch nicht anders zu sein.