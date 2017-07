Stand: 19.07.17 12:09 Uhr

William und Kate sind in Deutschland

Prinz William, Herzogin Kate und ihre beiden Kinder kommen am Mittwochmittag in Berlin an.

Prinz William und Herzogin Kate werden heute in Berlin, morgen in Heidelberg und am Freitag in Hamburg zu Gast sein. Zum Reiseauftakt in Berlin treffen sich die Royals mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zudem steht ein Treffen mit Teresa Enke, der Witwe des verstorbenen Robert Enke, auf dem Programm - gemeinsam wollen sie sich für einen offenen Umgang mit psychischen Problemen stark machen. Um kurz nach 13.30 Uhr ist geplant, dass die royale Familie unter anderem das Brandenburger Tor, den Pariser Platz und das Holocaust-Mahnmal besucht - dort können Fans das Paar zusammen mit den Kindern wohl auch live erleben.

Donnerstag Heidelberg, Freitag Hamburg

Am zweiten Besuchstag steht Heidelberg auf dem Reiseplan von William und Kate. Dort besuchen sie unter anderem das Krebsforschungszentrum und nehmen an einem Ruderboot-Rennen auf dem Neckar teil. Abend kehrt das Paar aus Heidelberg nach Berlin zurück. In "Clärchen's Ballhaus" in Mitte sind William und Kate Ehrengäste bei einem Empfang der Berliner Kreativwirtschaft.

In Hamburg soll am Freitag zunächst Oberbürgermeister Olaf Scholz (SPD) die royale Familie im Internationalen Maritimen Museum empfangen. Nach einem Rundgang durch die Speicherstadt steht der Besuch eines interaktiven Konzerts in der Elbphilharmonie auf dem Programm, bevor es mit dem Boot über die Elbe zum Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus geht. Dort will sich die königliche Familie ein Flugzeug der Reihe A320 ansehen. Anschließend werden William, Kate, George und Charlotte vom Flughafen Finkenwerder aus nach Hause fliegen.

William und Kate live erleben

Royale Fans haben auf der Deutschlandtour mehrfach Möglichkeiten, Kate und William selbst zu sehen. Nach den Möglichkeiten in Berlin dürfte es sich am Donnerstag in Heidelberg lohnen, ans Neckarufer zu kommen. Am Nachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, werden die beiden in Ruderboote steigen und ein Stück auf dem Neckar fahren. In Hamburg am Freitag ist die Chance groß, das Paar beim Besuch der Elbphilharmonie zu sehen. Sie werden das Konzerthaus kurz nach 14.30 Uhr wieder verlassen und über den Platz der Deutschen Einheit gehen.

Vertiefen der deutsch-britischen Freundschaft

Es ist der erste gemeinsame Deutschland-Besuch des royalen Traumpaares. Die Sprösslinge George und Charlotte werden ebenfalls dabei sein. Aus dem Palast hieß es dazu: "Sie haben sich entschlossen, dass ihre Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte mit ihnen reisen werden und es wird erwartet, dass die Kinder mindestens bei ein paar Gelegenheiten über die Woche hinweg zu sehen sein werden." Lediglich in Heidelberg werde der royale Nachwuchs vermutlich nicht dabei sein, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner mitteilte. Ziel der Reise sei es, die Menschen in Deutschland in vielen persönlichen Begegnungen kennenzulernen sowie die deutsch-britische Freundschaft zu vertiefen, teilte der britische Botschafter Sebastian Wood in Berlin mit. Die erste Auslandsreise zu viert absolvierte die Familie im vergangenen Jahr nach Kanada.