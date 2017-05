Prinz Philip zieht sich aus Öffentlichkeit zurück

Philip am Mittwoch bei guter Gesundheit

Der 95-jährige Prinz Philip trat am Mittwoch bestens gelaunt beim Besuch eines Kricketclubs in Erscheinung. Die Queen hatte in jüngerer Zeit zunehmend Ehrenämter an Familienangehörige abgegeben, zur Weihnachtszeit 2016 erkrankte sie vorübergehend. Insgesamt befindet sie sich aber in einem rüstigen Zustand, was ihre Gesundheit angeht.