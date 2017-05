Name ist Hommage an an Urgroßmutter und Prinzessin Diana

Charlotte kam am Morgen des 2. Mai 2015 im St. Mary's Hospital im Londoner Stadtteil Paddington zur Welt. Prinz William war Palastangaben zufolge bei der Geburt dabei. Der volle Name des Kindes, Charlotte Elizabeth Diana, wurde zwei Tage nach der Geburt verkündet. Sie ist also nicht nur nach der Urgroßmutter Königin Elizabeth II. benannt, sondern bewahrt auch das Andenken an Williams verstorbene Mutter Lady Diana.