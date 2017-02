05.02.17 | 14:30 Uhr

Rolf Seelmann-Eggebert feiert 80. Geburtstag

Von Eva-Maria Lemke, Kulturjournal

Seit knapp 40 Jahren berichtet Rolf Seelmann-Eggebert über die wichtigsten Ereignisse in den europäischen Königshäusern und ist dabei den royalen Familien so nahe gekommen wie kaum ein anderer Journalist. Am 5. Februar feiert der ARD-Adelsexperte, der sich selbst gerne gelegentlich auch als "Königsfritze" bezeichnet, seinen 80. Geburtstag.

DAS! mit Rolf Seelmann-Eggebert

Er ist Deutschlands kompetentester Fernseh-Adelsexperte. Bei DAS! berichtet Rolf Seelmann-Eggebert von den Königshäusern und von bewegenden Zeiten seiner Karriere.

Rolf Seelmann-Eggeberts journalistische Karriere begann 1968 inmitten der Hüttendörfer Westafrikas. Die Seelmann-Eggeberts zogen von Hamburg-Eppendorf an die Elfenbeinküste und begannen ein neues Familienleben. Der Vater reiste als Korrespondent viel durch Afrika. Die Kinder suchten derweil ihre ersten Ostereier unter Gummibäumen. "Es war das Kennenlernen einer ganz anderen Kultur", erinnerte sich Seelmann-Eggebert. "Ich denke, dass insbesondere unsere Kinder einen ganz anderen Ausblick auf die Welt haben als jemand, der einfach in Eppendorf groß geworden ist."

Von 1968 bis 1976 ist Rolf Seelmann-Eggebert Korrespondent in Afrika - zunächst in Abidjan, später in Nairobi.

Sieben Jahre lang entdeckte er für den NDR den Kontinent. Und er entdeckte die Macht der Fernsehbilder. Bald schon zog der Radio-Reporter nur noch mit der Kamera los: Weil er den Menschen Bilder von der Armut in Afrika und von hungernden Kindern zeigen wollte. Und weil selbst ihm manchmal einfach die Worte fehlten. "Mit Wirkung von diesem Freitag ist es Afrikanern verboten, nach 19 Uhr in weißen Gebieten ein Restaurant zu betreten", sprach er Anfang der 70er im Apartheidsregime Rhodesien in die Kamera.

Kritischer Journalist

"Wenn Afrika einen Stellenwert haben will im Programm, kommt es nur aus der Vogelperspektive mit wunderbaren Urwäldern und langen Giraffenhälsen und mit Ähnlichem vor. Aber um Gottes willen nichts über Afrika oder afrikanische Menschen", kritisierte der Journalist. Immer wieder redete er über das Thema - und immer wieder handelte er.

Rolf Seelmann-Eggebert blieb Afrika treu und engagierte sich für Kinder in Not - unter anderem als Unicef-Botschafter und bei der "World Childhood Foundation" gemeinsam mit Königin Silvia von Schweden. "Er ist nicht nur ein sehr kultivierter Herr, sondern einer, der auch mit dem Herzen spricht", so die Königin. Er ist ein Mann mit Manieren, die er perfektionierte, wo es sich gehört: Ende der 70er-Jahre wurde er Korrespondent in der Welthauptstadt der gediegenen Zurückhaltung - in London.

Seelmann-Eggebert war alles andere als nur ein Schön-Wetter-Reporter: "Jugendkrawalle, Streiks, Arbeitslosigkeit, das Nordirland-Problem. Das ist das tägliche Brot eines Großbritannien-Korrespondenten."