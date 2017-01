Inas Nacht mit Ralf Schmitz und Dagmar Koller

Außerdem dabei: Dagmar Koller. Die frühere First Lady von Wien speiste mit Lady Di, traf Johannes Paul II. - und tanzte jahrzehntelang auf den größten Bühnen dieser Welt in der ersten Reihe. Die Netzstrümpfe hat sie bereits seit Jahrzehnten an den Haken gehängt und zeigt Ina Müller nun, wie kneipentauglich sie ist.

Trio Ruben Cossani und das GlasBlasSingQuitnett im "Schellfischposten"

Leere Bierflaschen sind mehr als nur Altglas - das beweist das GlasBlasSingQuintett mit Liedgut auf Leergut. Das Repertoire der fünf Berliner reicht von den Beatles bis Bach. Außerdem ist das Trio Ruben Cossani am Start.

Kuschelige Atmosphäre

Inas Nacht ist die Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller nach Müllerinart: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei Inas Nacht, aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch!