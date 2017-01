Inas Nacht mit Michael Herbig und Max Giermann

26.01.17 | 23:30 Uhr

Klönschnack mit Comedian und Parodist

Ina Müller begrüßt in der Hamburger Hafenkneipe "Zum Schellfischposten" zunächst den Komiker, Schauspieler und Regisseur Michael "Bully" Herbig, der eindrucksvoll zeigt, wie virtuos er früher gegen die Kelly Family um die Gunst der Passanten in der Münchener Fußgängerzone buhlte. Dann verschwindet er mit Ina Müller treppab auf die Toilette - was dort geschieht, wissen nur die beiden.